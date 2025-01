Monopoli, risoluzione per De Santis

La SS Monopoli 1966 comunica l’accordo per la risoluzione consensuale del vincolo per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Mirco De Santis, terzino sinistro classe 2003, in biancoverde dall’estate del 2023 con 13 presenze complessive.

Il club, ringraziandolo per l’impegno di questo anno e mezzo, augura al calciatore un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author