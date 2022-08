Manuel Nocciolini, attaccante di 33 anni, non è più in calciatore del Monopoli. A ufficializzare la risoluzione consensuale il club biancoverde con una nota: “La S.S. Monopoli 1966 rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Manuel Nocciolini, che conclude così la sua esperienza in maglia biancoverde. La società ringrazia Nocciolini per la professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera”.