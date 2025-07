Monopoli, rinforzo a sinistra: preso lo scuola Inter Di Santo

Il Monopoli ha il suo primo rinforzo a sinistra: il diesse Marcello Chiricallo si è assicurato il giovane Emanuele Di Santo, classe 2005, proveniente dall’Aquila. Per lui 31 presenze nell’ultima stagione, giocata in Abruzzo. Ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

