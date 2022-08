MONOPOLI – Domenica al Veneziani contro il Bitonto e sabato 27 ad Alberobello contro i padroni di casa, neopromossi in Eccellenza. Queste le prossime amichevoli del Monopoli, che continuerà la preparazione al campionato contro una squadra di Serie D ed una del massimo campionato regionale, in attesa di confrontarsi nelle competizioni ufficiali. I biancoverdi hanno ripreso ad allenarsi dopo i tre giorni concessi da Laterza al termine del ritiro estivo. Si torna al caldo della Puglia, con allenamenti in prima mattinata e al tardo pomeriggio, per prendere anche confidenza con quelle che saranno le temperature nelle prime giornate di campionato. Tiene banco, nel frattempo, la questione Guiebre. Il giocatore ha almeno quattro richieste e la società ha l’intenzione di chiudere in questi giorni il discorso. Il Modena propone soldi e il prestito per un anno. Il calciatore, quindi, resterebbe a Monopoli fino a giugno per poi andare a rafforzare i gialloblù in Serie B. C’è ancora un po’ di distanza, però, dall’offerta degli emiliani alla richiesta. Stesso discorso per quanto proposto dalla Reggiana e dal Catanzaro, che mette sul piatto Tentardini. Resta in piedi anche l’ipotesi Bari, ma l’ingaggio di Mazzotta (che arriverebbe al suo posto) è molto oneroso e il Monopoli ci riflette ancora. Non è detto, però, che il passaggio di Guiebre sia legato all’ingaggio di De Risio. Le due operazioni sono slegate e si potrebbe arrivare comunque al centrocampista abruzzese. Attesa sempre a momenti, invece, l’ufficialità dell’attaccante Montini che già lavora con la squadra.