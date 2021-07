Monopoli | Presi Loria e Langella, De Paoli per ora non si muove

Loria, Taliento e Langella saranno giocatori del Monopoli, Soleri no. Le ultime ore hanno rappresentato un’accelerata importante per i movimenti di mercato della società biancoverde che ha scelto di portare in Puglia entrambi i portieri classe ’99 che si giocheranno il posto con Mattia Guido. Trapanese e scuola Juve, Loria ha difeso la porta del Pisa nella passata stagione, facendo da secondo all’ex Bari Gori. Per Taliento, invece, otto gettoni con la maglia del gabbiano. E’ cosa fatta anche per l’arrivo di Langella. Il centrocampista di proprietà del Pisa proprio come Loria arriverà a Monopoli dopo una stagione passata in infermeria a causa di un problema al ginocchio. Sarà al sud la destinazione di Soleri, ma non Monopoli. Il giocatore del Padova finirà in prestito con diritto di riscatto al Palermo, che sta già lavorando in Sicilia agli ordini di Filippi. De Paoli, invece, è attenzionato da molti club di Serie B ma se non ci saranno le condizioni, e per condizioni si intende una cospicua contropartita economica, non si muoverà da Monopoli almeno per questa stagione.