Monopoli: Presentate le nuove maglie, green ed ecosostenibili

Presentati, nella mattinata di venerdì 25 agosto 2023, in una conferenza tenutasi nella sala stampa dello stadio Vito Simone Veneziani i kit ufficiali (home, away, third e portiere) del Monopoli per la stagione 2023/2024.

Sono intervenuti l’amministratore unico del Monopoli, Paolo Tavano, il cofondatore di Green Link main partner, Francesco Maltoni, il nuovo responsabile dell’area commerciale, Enrico Marinò, i rappresentanti dei partner commerciali presenti sui kit ufficiali, e quattro calciatori, Francesco Vassallo, Giuseppe D’Agostino, Andrea De Paoli e Pietro Perina.

Biancoverde a strisce con tratti grafici che si inseriscono nelle bande verticali verdi e retro completamente verde per la home, bianca con due bande nere orizzontali che corrono sulle spalle e il dettaglio del logo in basso a sinistra per la away (con richiami e rimandi al gabbiano, simbolo della squadra, icona del calcio a Monopoli, da sempre presente nel logo del club), nera con elementi grafici e loghi in verde fluo per la third (che torna nel colore che di più omaggia le origini del calcio monopolitano): sono le tre scelte del Monopoli per la stagione 2023/2024: due sposano i concetti di ecosostenibilità perché realizzate dal riciclo di bottigliette di plastica. A completare la presentazione i tre colori che saranno indossati dai portieri: arancio, azzurro e giallo.

In apertura il saluto del presidente del Monopoli, Francesco Rossiello: “La presentazione dei kit ufficiali è un ulteriore passo importante verso l’inizio del campionato e della nuova stagione. Aver coniugato la storia del club alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente è per noi motivo di orgoglio e rappresenta la conferma di quanto vogliamo essere sempre più vicini alla comunità di Monopoli, alla città e, in senso più ampio, al territorio che rappresentiamo”.

“Da parte nostra va prima di tutto il ringraziamento ai partner commerciali presenti – ha introdotto Paolo Tavano, amministratore unico del Monopoli -: a Green Link per aver voluto continuare il suo rapporto nella veste di main partner, agli altri sponsor di maglia che ci onorano del proprio supporto, a tutti quelli che investono sul Monopoli e sui fattori positivi che la squadra e il club riescono a trasmettere. Il sostegno degli sponsor non è solo importante per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività sportiva e agonistica, ma è anche fondamentale per la costruzione dell’identità del club perché ai nostri valori si sommano quelli delle singole aziende. Proprio a proposito di identità, la presentazione delle maglie ufficiali è un momento atteso perché si svela quell’elemento iconico decisivo per i giocatori, per il club e per i tifosi. Ci auguriamo che questo possa essere un ulteriore stimolo per portare i nostri sostenitori alla sottoscrizione degli abbonamenti. Tanto più alto sarà il numero degli abbonati, tanto più sarà il nostro entusiasmo e la nostra motivazione nel raggiungere i risultati attesi”.

“Consideriamo questa partnership un’occasione unica per promuovere e sensibilizzare l’importanza dell’ambiente – ha dichiarato Francesco Maltoni, socio e cofondatore di Green Link -l Per la prossima stagione, oltre all’adozione da parte della squadra di due maglie realizzate dal riciclo di bottigliette di plastica, è previsto un progetto di collaborazione tutto green che vedrà coinvolti i calciatori come ambasciatori e promotori di best practices ecosostenibili come il riciclo, il riuso, la riduzione delle emissioni di CO2 e lo spreco alimentare”.

I kit ufficiali della stagione 2023/2024 saranno disponibili sul sito www.monopolistore.com a partire dalla seconda metà di settembre. Il debutto in campo già domenica 27 agosto 2023, alle ore 20, nell’allenamento congiunto con la Virtus Mola, formazione di Eccellenza pugliese, allo stadio Caduti di Superga di Mola di Bari in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo manto dello stesso impianto.

