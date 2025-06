Monopoli, piace Piana dell’Udinese. Per l’attacco interessa un ex Foggia

Dopo l’ottima stagione in Serie C, culminata con la partecipazione ai playoff promozione, il Monopoli si tuffa sul mercato per costruire la rosa in vista del campionato 2025/2026. I dirigenti biancoverdi avrebbero messo nel mirino Edoardo Piana, portiere classe 2003 di proprietà dell’Udinese, per affidargli la difesa dei pali.

In attacco, invece, il sogno risponde al nome di Michele Emmausso, ex Foggia e profondo conoscitore della categoria: nell’ultima stagione ha messo a segno 9 gol e 5 assist in 29 presenze. Sul centravanti campano, però, la concorrenza non manca.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author