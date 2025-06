Monopoli, piace il talento della Cremonese Ricci

Il Monopoli ha messo nel mirino Alberto Basso Ricci. L’attaccante, prodotto del settore giovanile della Cremonese, nell’ultima stagione era in prestito al Legnago Salus, in Serie C. Nella stagione precedente aveva giocato con il Lumezzane, registrando 22 presenze ed un gol tra campionato e coppa di categoria. Nel curriculum della punta classe 2004 si registra anche una apparizione da subentrato in Serie A con la Cremo, arrivata nel pesante 0-3 patito ad Udine il 23 aprile 2023. Per ora si tratta solo di un sondaggio ma il ds Marcello Chiricallo potrebbe decidere di affondare nelle prossime ore.

