Monopoli, Pellegrini: “Vittoria importante per classifica e morale”

Il primo gol di Jacopo Pellegrini con la maglia del Monopoli ha dato il via alla rimonta dei biancoverdi ai danni del Messina, nel match vinto dai pugliesi. Nel post gara, l’attaccante ha esternato tutta la propria soddisfazione: “Sono entrato in campo con uno spirito positivo per aiutare la squadra. Sono molto contento per il gol e per la vittoria finale. Queste partite sono delle battaglie, dobbiamo essere bravi a portarle dalla nostra parte con gli episodi. Nel primo tempo, il Messina è riuscito a sbloccarla alla prima occasione con un bel gol. Nella ripresa siamo riusciti a creare tante chances e a realizzare una rimonta importante per la classifica e per il morale. Dobbiamo pensare partita dopo partita e scendere in campo per vincere ogni gara. Lotteremo anche in vista degli eventuali playoff, dove sarà tutto possibile. Nulla è perduto, dobbiamo lottare e lavorare. In settimana abbiamo cercato di ritrovare serenità. Le critiche sono normali, in ogni piazza i tifosi vogliono vincere e divertirsi. Le accettiamo, andiamo avanti e speriamo di portare i tifosi dalla nostra parte”.

