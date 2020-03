Monopoli | Pasta al forno e zeppole per la squadra in quarantena

Condividi

Doveva essere il weekend di Potenza-Monopoli, sfida fondamentale per il terzo posto del girone C del campionato di serie C. Hanno presentato la gara che si giocherà speriamo presto alla ripresa del campionato gli attaccanti Fella e Murano, dai salotti di casa loro, palleggiando e dandosi appuntamento quando tutto sarà andato bene. Nel frattempo i calciatori del Monopoli sono rimasti in città, in attesa della ripresa delle attività che è stata ulteriormente rinviata. Le condizioni dei tesserati vengono monitorate quotidianamente in via esclusivamente telefonica e la ripresa degli allenamenti sarà comunicata in base alle disposizioni governative. Momenti difficili per chi ha i cari lontani, con una città che non lascia soli i protagonisti di una stagione finora entusiasmante. La società, attraverso il general manager Fabio De Carne, una delegazione di tifosi capeggiata dalla famiglia Fiume e alcuni esercizi commerciali del posto, ha fatto passare una domenica “pugliese” ai suoi calciatori. Pasta al forno e dolci tipici del posto, consegnati a domicilio casa per casa, come se fosse una domenica di festa. In attesa di quella più grande, quando tutto questo sarà finito e si potrà tornare in campo.