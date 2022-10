“Questo pareggio brucia, e tanto anche. Non solo perché maturato a partita praticamente finita, ma perché avremmo meritato la vittoria per quanto fatto vedere sul campo. Delusione che viene mitigata dalla prestazione: ai ragazzi avevo chiesto una prova di carattere, posso ritenermi soddisfatto. Siamo solo all’inizio del percorso, dobbiamo lavorare tanto per ridurre il gap da chi ha tre mesi in più di lavoro alle spalle“. È il commento di Pippo Pancaro, al debutto sulla panchina del Monopoli, dopo il 2-2 del Rocchi di Viterbo con il Monterosi.