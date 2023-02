Monopoli: Pancaro non si fida, ‘Viterbese squadra viva’

( Di Lorenzo Ruggieri ) “La terza partita è sempre la più complicata”, ha dichiarato il tecnico del Monopoli Giuseppe Pancaro nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro la Viterbese: “Abbiamo avuto solo due giorni per preparare la partita e valuterò le condizioni dei ragazzi prima di stabilire il sistema di gioco. Ho visto le ultime due gare della Viterbese e non è una squadra ‘morta’ o allo sbando. Sono ancora vivi e hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato. Conosco bene mister Lopez, sarà una gara difficile ma cercheremo di fare una partita aggressiva, pur rispettando gli avversari. Falbo e Pinto stanno bene, sono reduci da due lunghi infortuni e devono mettere più minuti nelle gambe. Santaniello ha bisogno di lavorare per smaltire i postumi dell’infortunio. Obiettivo quinto posto? Sono ambizioso e punto sempre al massimo. Il mio obiettivo è fare quanti più punti possibili”.

