Monopoli: Pancaro, ‘Latina squadra consolidata’

“In vista delle tre sfide ravvicinate, sicuramente ci saranno delle rotazioni, tenendo a mente che per noi la partita più importante è sempre la prossima che andremo ad affrontare. Il Latina è una squadra consolidata, ha mantenuto quasi tutto il gruppo della passata stagione e lo stesso allenatore, una formazione che palleggia molto bene, ma noi abbiamo lavorato per farci trovare pronti. Oltre a De Risio, Piccinni e De Santis. mancherà Nocchi a causa di un attacco influenzale. Una vittoria come quella arrivata domenica nel finale in un derby ti dà quell’entusiasmo giusto per poter continuare a lavorare bene. Adesso il nostro obiettivo è trovare continuità nell’atteggiamento, nella voglia di cercare la vittoria fino all’ultimo minuto e nella prestazione, perché i risultati sono una conseguenza di tutte queste componenti”. Così Pippo Pancaro, allenatore del Monopoli, alla vigilia del match infrasettimanale con il Latina. (Foto SS Monopoli)