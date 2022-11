Condividi su...

Linkedin email

MONOPOLI – Il tecnico del Monopoli Pancaro alla vigilia della gara contro il Giugliano: “Ho analizzato la partita contro il Foggia cercando di non farmi condizionare dal risultato. Abbiamo fatto cose buone e cose meno buone. Abbiamo sicuramente lavorato fortificando quello che di buono avevamo fatto cercando di eliminare i difetti. Dobbiamo reagire, lo stato d’animo non è dei migliori. La delusione la dobbiamo trasformare in rabbia da mettere in campo”. Ballottaggi in attacco: Fella e Simeri favoriti su Montini e Starita. A centrocampo potrebbe tornare Vassallo.