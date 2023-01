Monopoli: Pancaro, ‘Cerignola forte e ben costruito’

(Di Lorenzo Ruggieri) Tavecchio: “Voglio dedicare un pensiero alla scomparsa del Presidente Tavecchio e rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”. Comincia così Pippo Pancaro, tecnico del Monopoli, alla vigilia della sfida con il Cerignola.

Infortuni: “Drudi e De Risio sono out, mentre in settimana si è fermato anche Piarulli. Restano da valutare Bizzotto, il quale ha riportato un risentimento muscolare e fin ora non si è allenato, Falbo e Pinto. Fortunatamente, abbiamo 48 ore in più per cercare di recuperare qualcuno”.

Audace Cerignola: “Affronteremo una squadra ben costruita, con un giusto mix tra giovani ed esperti, ben allenata, sia dal punto di vista atletico che tattico. Non a caso ha già ottenuto 34 punti in questa stagione. Noi stiamo facendo bene da un po’, dobbiamo continuare su questa strada. Valuterò le scelte tattiche anche in base ai recuperi”.

Calendario: “La gara più importante è sempre la prossima e in questa direzione effettuo le mie scelte. Ci attendono tanti match ravvicinati e potrebbe essere un’occasione per chi ha giocato meno di poter dare il proprio contributo. Dobbiamo pensare partita dopo partita”.

Mercato: “Manca ancora qualche giorno e confidiamo di riuscire a centrare i nostri obiettivi. Cerchiamo una prima punta e un difensore, a prescindere dall’uscita di Fornasier. Vogliamo individuare i profili giusti, non ci accontentiamo. Inoltre, cercheremo di acquistare un portiere al posto di Nocchi, il quale ha chiesto la cessione”.

