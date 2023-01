Monopoli: Pancaro, appello ai tifosi ‘Abbiamo bisogno di voi’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Dopo la sconfitta contro il Crotone, il Monopoli si appresta ad affrontare l’Avellino con voglia di rivalsa e riscatto. Alla vigilia del match, l’allenatore dei biancoverdi Giuseppe Pancaro ha dichiarato: “Sarà una partita difficile come tutte. L’Avellino è reduce da sette risultati utili consecutivi, ha individualità importanti soprattutto davanti. Kanoute in questa categoria può spostare gli equilibri ma dispone anche di Di Gaudio, Trotta e Casarini. Tuttavia, ci siamo preparati bene, veniamo da quattro, cinque prestazioni di livello dove, per demeriti nostri o valore dell’avversario, non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato. A sinistra abbiamo delle defezioni ma Gianotti può ricoprire quel ruolo. Rientra Piarulli dall’infortunio ma perdiamo Pinto, i cui tempi di recupero sono ancora da valutare. Bussaglia dovrebbe essere a disposizione per la prossima settimana, quando dovremmo recuperare anche Falbo. De Risio ha avuto un attacco influenzale prima della gara con il Crotone ma è rientrato. Capisco il malumore dei tifosi quando perdiamo ma i ragazzi stanno dando il massimo. Non sono serenissimo perché la classifica non è tranquilla e io sono il primo responsabile. La squadra, però, va incoraggiata, abbiamo bisogno del nostro pubblico e di ricreare l’entusiasmo che c’è sempre stato in passato. Spetta a noi trascinare i tifosi ma non posso rimproverare nulla ai giocatori. Con la proprietà c’è grande sintonia, ha voglia di migliorare la squadra. Il direttore sta lavorando molto e non sono preoccupato in merito al mercato. Serve un altro difensore, dal momento che dovrebbe uscire Fornasier. Abbiamo le idee chiare e sono concentrato sul match di domani”.

