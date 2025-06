Monopoli, occhi sui gioielli della Giana: sondato il terreno per De Maria

Preso atto del fatto che non ci saranno lavori al “Veneziani” e che si potrà partire con la programmazione della nuova stagione senza incognite logistiche, il Monopoli può finalmente concentrarsi sul campo. La priorità ora è costruire una rosa competitiva, puntando su continuità e stabilità. Troppo presto ancora per parlare di obiettivi concreti sul mercato ma il direttore sportivo Marcello Chiricallo sta effettuando i primi sondaggi per l’anno che verrà. Hanno impressionato i gioielli della Giana Erminio: la formazione di mister Chiappella ha attirato su di sé le attenzioni di tutte le big di Serie C e anche di squadre di categoria superiore. I biancoverdi avrebbero messo gli occhi su Vincent De Maria, esterno sinistro classe ‘99 che ha già giocato in Puglia con la maglia del Taranto e su Nicolas Previtali, braccetto di difesa classe 2004 che all’occorrenza potrebbe essere schierato anche come esterno di centrocampo. Un giocatore, tanto per intenderci, che ha le stesse caratteristiche del partente Cristallo. Solo sondaggi fino a questo momento e nessuna trattativa avviata, per un calciomercato che entrerà nel vivo tra due-tre settimane. Nel frattempo, il Monopoli ha trionfato nella eSerie C 2025: Leonardo Amodio, Daniele Formica e Fabio Grattagliano hanno guidato il team biancoverde alla vittoria nella Final Eight di Bologna. Dopo aver eliminato Sorrento, Ternana e infine Virtus Entella in una finale dominata (4-0 e 8-2).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author