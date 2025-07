Monopoli, occhi puntati su Emmausso: il club prepara l’assalto

Il calciomercato entra nel vivo e tutte le squadre sono al lavoro per farsi trovare pronte ai nastri di partenza della nuova stagione. È il caso del Monopoli che, dopo l’ottimo campionato scorso culminato con la partecipazione ai playoff, è alla ricerca di rinforzi in grado di alzare il livello del proprio scacchiere tattico.

Tra gli obiettivi del club biancoverde c’è Michele Emmausso. Il trequartista, classe 1997, è reduce da una stagione di alto profilo con la maglia del Foggia, con cui ha collezionato 34 presenze e realizzato 10 reti. Un profilo offensivo di qualità e personalità, che potrebbe dare maggiore imprevedibilità alla manovra del Monopoli.

Nei prossimi giorni la dirigenza pugliese è pronta a tentare l’affondo per assicurarsi il talento napoletano, che ha già dimostrato di saper fare la differenza in Serie C.

Novità anche tra i pali: per il ruolo di portiere, il Monopoli guarda con attenzione a due giovani profili. Si tratta di Edoardo Piana e Lorenzo Palmisano.

