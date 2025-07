Monopoli, obiettivo difensore: Chiricallo si muove su più fronti

Il Monopoli deve rinforzare la difesa con un giocatore in grado di ricoprire il ruolo di braccetto e all’evenienza quello di centrale. Il direttore sportivo biancoverde Marcello Chiricallo sonda più strade: dai giovani ai più esperti, con l’obiettivo di dare a Colombo un rinforzo prima del ritiro. Tra i “grandi” piace Gigli, classe ’96 che l’Arezzo potrebbe far partire in caso di arrivo di Matteo Arena. Chiricallo alla finestra anche per Manuel Benassai, classe ’98 che il Trapani, dopo il prestito al Campobasso, ha messo in uscita. Su di lui c’è anche la forte concorrenza del Vicenza. Tra i grandi piaceva anche l’ex Manuel Nicoletti, destinato all’Ascoli di un altro ex, Francesco Tomei. Tra i più giovani, invece, caccia all’affare in Serie B. Uno dei nomi è quello di Mattia Scaringi, 2003 ex Giana Erminio di proprietà della Cremonese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author