Un nuovo attaccante per il Monopoli. Il club biancoverde ha ufficializzato l’ingaggio di Niccolò Corti, che ha firmato fino al 30 giugno 2024.

Attaccante classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha esordito tra i professionisti con la maglia del Monza nel 2019, prima di trasferirsi in Serie D alla Castellanzese dove ha totalizzato 8 reti e 3 assist in 36 partite. Nell’ultima stagione ha militato nella Giana Erminio collezionando 30 presenze nel Girone A di Serie C.

Il neo attaccante ha partecipato al ritiro pre-campionato dei biancoverdi convincendo con le sue qualità la dirigenza e lo staff tecnico guidato da Giuseppe Laterza.