Monopoli, nove gol al Bs Soccer Team Fasano nel test pre playoff

Nove gol al Bs Soccer Team Fasano nel secondo test prima dei playoff promozione di Serie C. Il Monopoli può gioire per il ritorno in campo di Bulevardi a otto giorni dall’inizio del cammino negli spareggi promozione. A segno Pellegrini, Battocchio, tre volte Bulevardi, Grandolfo, Bruschi e Yeboah.

Il tabellino

Monopoli – Bs Soccer Team Fasano 9-0

Reti I Tempo: 10′ Pellegrini (M), 32′ Battocchio (M),

Reti II Tempo: 4′ Bulevardi (M), 8′ Bulevardi (M), 9′ Bulevardi (M), 20′ Grandolfo (M), 32′ Bruschi (M), 37′ Yeboah (M), 43′ Virgilio (M)

Monopoli I Tempo: Albertazzi; Cellamare, Miceli, Viteritti; Cristallo, Falzerano, Battocchio, Calvano, Pace; Pellegrini, Sylla.

Monopoli II Tempo: Vitale; Miceli (20′ st Yeboah), Bizzotto, Contessa; Valenti, Bulevardi, Greco, Virgilio, Scipioni; Grandolfo, Bruschi.

All. Colombo.

Fasano: Palmisano, Soleti, Ligorio, Petruzzi, Valentini, Camassa, Brescia, Pace, Colucci, Mastronardi, Delle Monache.

A disp: Capitaneo, Rosati, Caldarulo, Angelini, Lapadulo, Natola, Vinci, Bamba, Felline.

All. Messina.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author