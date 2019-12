Monopoli, nel 2019/2020 il gol non è più un problema

Condividi

27 gol fatti e il quinto miglior attacco della serie C, con bomber Fella terzo nella classifica marcatori alle spalle dei soli Corazza e Antenucci. E’ positivo il bilancio dei gol fatti in casa Monopoli, a metà di una stagione in cui il gabbiano ha già un attaccante in doppia cifra e pare aver risolto il problema atavico del bomber da doppia cifra che ogni anno si faticava a trovare. Fella ne ha messi a segno 12, Jefferson è a quota 4 e se non fosse stato fermato da un infortunio avrebbe contribuito ancor di più ad una causa che vede anche protagonisti il centrocampista Carriero con 4 gol, Piccinni e Cuppone che sono a quota 2 e Donnarumma e Mercadante che hanno messo a segno una marcatura a testa. Numeri di tutto rispetto, viste le 41 marcature della stagione passata, già eguagliata per 2/3 con Fella che ha già superato il capocannoniere 2018/2019 Mangni in quanto a gol segnati. Le note negative giungono da Mendicino, praticamente mai impiegato dall’arrivo di Scienza e separato in casa e da Moreo, tenuto lontano dal campo da un brutto infortunio al ginocchio. L’attaccante ex Cosenza, però, essendo stato impiegato dai calabresi in Coppa Italia sembra essere intoccabile nel mercato di gennaio, cosa che non si può dire per Francesco Salvemini, che non ha convinto nei 294 minuti nel girone d’andata. Porte aperte, quindi, per un reparto che sta funzionando ma che sarebbe pronto ad accogliere nuovi acquisti, tra cui il figliol prodigo Mangni se si presentasse l’occasione.