Monopoli | Michele Ferrara in prestito alla Sicula Leonzio

Il Monopoli Calcio ha ceduto in prestito secco fino al 30 giugno il difensore Michele Ferrara, classe '93 alla Sicula Leonzio, formazione che mercoledì affronterà il bari al "San Nicola".

Il difensore, che ha collezionato oltre 100 presenze in biancoverde non ha trovato molto spazio per la presenza nello stesso ruolo del greco Aris Rota.