Nuovo rinforzo in arrivo per Giuseppe Laterza in casa Monopoli. Ha assistito alla sfida con l’Avellino il difensore Lassama Faye, difensore olandese classe 1998, reduce da un’esperienza in Ucraina col Rukh Lviv e che in passato ha indossato le maglie di Sparta Rotterdam e Vitesse. Operazione condotta dall’agente Domenico Daniele.