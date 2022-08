Il Monopoli ha ingaggiato, in prestito dal Frosinone con l’avallo del Sassuolo, Giacomo Manzari, esterno d’attacco classe 2000. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, nel 2018 viene acquistato dal Sassuolo e disputa 3 presenze in Serie A con i neroverdi. Nella stagione 2020/21 si trasferisce, in prestito, alla Carrarese collezionando 29 presenze e 3 reti. Nell’ultima stagione 12 presenze in Serie B con la maglia del Frosinone.