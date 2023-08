Monopoli: Malore mentre è in mare, muore un 45enne

Un uomo di 45 anni è morto in una spiaggia di Monopoli p, probabilmente per un malore, mentre si trovava in mare. Padre di due figli e residente a Rutigliano, è stato subito soccorso da alcuni medici che erano in spiaggia e dai bagnini. Nonostante i massaggi cardiaci e l’uso del defibrillatore, per il 45enne non c’è stato nulla da fare. Il medico del 118 ha solo potuto constatarne il decesso. Sul posto è intervenuto anche personale della Guardia Costiera di Monopoli.

