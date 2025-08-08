Monopoli, Maguette Fall ha firmato

Maguette Fall è un nuovo calciatore del Monopoli. Colpo importante per il ds Marcello Chiricallo. Classe 1994, lo scorso anno si è diviso tra Trapani e Virtus Entella. Il calciatore è già agli ordini del tecnico Alberto Colombo. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous Picerno, Cecere passa in prestito alla ScafateseNext Casarano, colpo a centrocampo: arriva Lulic potrebbe interessarti anche Casarano, colpo a centrocampo: arriva Lulic 8 Agosto 2025 Anthony Carrano Picerno, Cecere passa in prestito alla Scafatese 8 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Virtus Francavilla, Magrì: “Altri tre o quattro elementi per completare la rosa” 8 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Serie D, Girone H: ecco il calendario della stagione 2025/26 8 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Cerignola, tutto fatto per Zak Ruggiero: si attende l’annuncio 8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Casarano, ufficiale l’arrivo del difensore Daniele Celiento 8 Agosto 2025 Giovanni Scialpi
