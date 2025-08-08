8 Agosto 2025

Monopoli, Maguette Fall ha firmato

Fabrizio Caianiello 8 Agosto 2025
centered image

Maguette Fall è un nuovo calciatore del Monopoli. Colpo importante per il ds Marcello Chiricallo. Classe 1994, lo scorso anno si è diviso tra Trapani e Virtus Entella. Il calciatore è già agli ordini del tecnico Alberto Colombo.

Fabrizio Caianiello

