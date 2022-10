L’era Pancaro sulla panchina del Monopoli comincia con una beffa. Quando i biancoverdi pregustavano il ritorno al successo, una rete di Tolomello al 94’ ha permesso al Monterosi di evitare la sconfitta. Al Rocchi di Viterbo si chiude con un 2-2 che lascia l’amaro in bocca a un Monopoli, abile nel ribaltare lo svantaggio (Verde al 14’) subìto nel primo quarto d’ora del match. Prima Piccinni e poi Falbo sembravano aver indirizzato la gara sui binari giusti, ma non avevamo fatto i conti con il Tolomello della provvidenza, lanciato in campo da Menichini a 7 minuti dal termine, proprio al posto di Verde, autore della prima rete laziale. Con questo pareggio, il Monopoli aggancia Juve Stabia, Giugliano e Turris a quota 14, mentre il Monterosi sale a 13 e affianca il Taranto.

MONTEROSI-MONOPOLI 2-2

RETI: 14’ Verde (Mont.), 20’ Piccinni (M), 58’ Falbo (M), 94′ Tolomello (Mont.).

MONTEROSI 352: Alia; Mbende, Giordani, Tartaglia (83′ Liga), Verde (83′ Tolomello), Parlati, Lipani , Di Paolantonio (77’ Di Francesco), Di Renzo (68’ Cancellieri), Carlini, Santarpia. Panchina: Moretti, Malatesti, Gasperi, Burgio, Piroli, D’Antonio, Cirone, Ferrero. All. Menichini.

MONOPOLI 352: Nocchi; De Santis, Drudi (67’ Radicchio), Bizzotto; Viteritti, Piccinni, De Risio, Bussaglia (67’ Manzari), Pinto (50’ Falbo); Montini (77’ Starita), Fella (77’ Corti). Panchina: Avogadri, Iurino, Ahmetaj, Cascella. All. Pancaro.

ARBITRO: Michele Giordano di Novara. Assistenti: Emanuele Bocca di Caserta e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia. IV: Duccio Mancini di Pistoia.

AMMONITI: Santarpia (Mont.).



NOTE: recupero 1’ p.t., s.t; angoli -.