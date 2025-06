Monopoli, lavori al Veneziani rimandati all’estate 2026

Il “Veneziani” resta com’è. Almeno per ora. Nessun intervento sull’impianto sportivo di Monopoli per l’estate in arrivo e per tutta la prossima stagione calcistica.

La decisione è stata ufficializzata al termine dell’incontro svoltosi a Palazzo di Città, dove si sono confrontati i vertici del club biancoverde – presenti il presidente Francesco Rossiello, il direttore generale Giuseppe Sipone e il club manager Angelo Barnaba – e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Annese.

Sul tavolo c’erano due interventi importanti: il rifacimento del manto erboso, con l’installazione di un sintetico di ultima generazione, e la costruzione di una nuova curva. Progetti ambiziosi, che però slittano a fine stagione 2025-26.

Una scelta condivisa, anche se non semplice, dettata soprattutto dal rischio che la burocrazia potesse allungare i tempi e costringere il Monopoli a emigrare altrove per mesi. Troppi i disagi: logistici, con la squadra costretta a spostarsi ogni settimana; economici, per l’affitto di un campo alternativo; e anche burocratici, dato che la domanda di iscrizione alla Serie C è già stata presentata.

Ora che il nodo stadio è sciolto, il club può concentrarsi sulla prossima stagione. La dirigenza è già al lavoro per individuare un centro di allenamento adatto e per avviare i primi contatti di mercato.

La priorità è garantire stabilità e continuità, in attesa che il nuovo “Veneziani” possa diventare realtà.

Foto: Giovanni Barnaba

