Monopoli-Latina 2-0: Grandolfo, Bulevardi e Viteritti nel post gara

Al termine di Monopoli-Latina, gara terminata 2-0 al Veneziani, tre calciatori del Gabbiano hanno parlato ai nostri microfoni in mix zone, commentando con soddisfazione i tre punti raccolti contro la formazione laziale nonostante un intero secondo tempo giocato in dieci contro undici.

Francesco Grandolfo, autore del gol dell’1-0: “Quello di oggi è per me il dodicesimo gol del mio campionato. Me ne hanno tolto tre perché segnati contro Turris e Taranto, ma io me li tengo stretti perché sono gol sudati, e segnati contro vere squadre. Oggi siamo stati cinici, siamo stati bravi a crederci anche dopo l’espulsione di Bizzotto. Noi crediamo fortemente in ciò che facciamo, se siamo lì significa che siamo forti”.

Danilo Bulevardi, autore del gol del 2-0: “Siamo felici di questa vittoria. La partita era già di per sé complicata, l’espulsione a fine primo tempo l’ha resa ancora più difficile. Anche in dieci abbiamo dimostrato di essere solidi e compatti, l’unione è la forza di questo gruppo. Abbiamo limitato le loro iniziative e siamo stati bravi ad attendere per colpire al momento giusto. Avevo grande voglia di far gol, non segnavo da un po’ ed infatti la mia è stata un’esultanza liberatoria. Credo molto nelle mie qualità, voglio metterle a disposizione della squadra fino alla fine, c’è qualcosa di importante da raggiungere”.

Orlando Viteritti, capitano del Monopoli: “Arrivare a giocare 150 partite con una singola squadra è un gran bel traguardo, non ci avrei scommesso appena arrivato qui. Per quanto riguarda la partita di oggi sono contento. La partita si era complicata, ma noi nelle difficoltà sappiamo esaltarci. Tutti hanno contribuito alla causa, siamo un grande gruppo. Ora dipende solo da noi, dobbiamo proteggere il terzo posto perché in ottica playoff può significare tanto. Ragioniamo partita per partita, ma senza lasciarci condizionare dai risultati delle prime due. Quando lotti per qualcosa di così importante è fondamentale gestire la concentrazione. Oggi ad esempio siamo stati bravi a restare calmi in risposta ad un evento negativo”.

