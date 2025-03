Monopoli-Latina 2-0: decidono Grandolfo e Bulevardi

95′ Finisce il match al “Veneziani”: il Monopoli supera 2-0 il Latina, andando a segno solo nella seconda frazione ed ottiene un successo di valore, considerando l’inferiorità numerica a cui ha dovuto sopperire dal 47′ del primo tempo. Terza vittoria consecutiva per la formazione di Colombo che blinda il terzo posto, portandosi a +5 dal Benevento.

94′: RADDOPPIO MONOPOLI: BULEVARDI! Il centrocampista sforna un destro ad effetto dal limite che non lascia scampo al portiere ospite. Si toglie la maglia e corre a festeggiare sotto la curva la rete del 2-0

90′: Cinque minuti di recupero

86′ LATINA: Gatto lascia il posto a Ciko

81′ MONOPOLI: Ultimi due cambi per il Monopoli, entrano Contessa e Bulevardi al posto di Falzerano e De Risio

81′: Ammonito Freddi Greco del Monopoli per gioco pericoloso

78′: Arriva il primo calcio d’angolo della gara per il Latina

77′ LATINA: Esce Di Livio per Saccani

69′ MONOPOLI: Esce proprio Grandolfo assieme a Bruschi, i protagonisti del gol del vantaggio, ed entrano Sylla e Battocchio con Colombo che rinforza il centrocampo. Nelle fila del Latina arriva il momento di Riccardi che prende il posto di Berman

67′ MONOPOLI IN VANTAGGIO: 1-0 GRANDOLFO! Dodicesimo gol in campionato per l’attaccante biancoverde che sfrutta al meglio un cross dalla sinistra di Bruschi e di testa infila Zacchi

55′ MONOPOLI: Falzerano dalla destra serve un cross a Grandolfo, la cui torsione si spegne di poco a lato

45′: INIZIA IL SECONDO TEMPO

➕ SECONDO TEMPO ➕

50′: Finisce 0-0 il primo tempo tra Monopoli e Latina.

49′ LATINA: Punizione di Petermann che si perde sul fondo, nulla di fatto per i pontini

47′ MONOPOLI IN 10: ESPULSO BIZZOTTO. A pochi minuti dal suo ingresso in campo, il difensore biancoverde viene espulso, dopo aver perso palla e trattenuto al limite Di Livio, involato a rete. Rosso diretto anche per il vice di Colombo, mister Anaclerio, allontanato per proteste

45′: 3′ di recupero concessi dal direttore di gara

40′ MONOPOLI: Cambio forzato nelle fila dei biancoverdi con Bizzotto che prende il posto di Angileri, non al meglio per proseguire la gara

33′: Ammonito Improta del Latina, primo calciatore della gara a finire sul taccuino del direttore di gara

20′ MONOPOLI: Grandolfo arma il destro da fuori, sfera larga non di molto

15′ LATINA: Primo timido tentativo degli ospiti con un tiro di Petermann dalla distanza, palla smorzata tra i guanti di Vitale

12′ MONOPOLI: Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Miceli conclude a giro dal limite, ma la traiettoria non si abbassa a sufficienza

6′ MONOPOLI: Falzerano cerca un compagno da buona posizione, Viteritti però viene fermato dalla difesa ospite

1′: PARTITI! Inizia il match tra Monopoli e Latina che si sfidano al “Veneziani”. E’ la formazione di casa a battere il calcio d’inizio

➕ PRIMO TEMPO➕

MONOPOLI-LATINA 2-0

RETI: 22’st Grandolfo (M), 49′ st Bulevardi (M)

MONOPOLI(3-5-2): Vitale; Angileri (40′ Bizzotto), Miceli, Miranda; Cristallo, Falzerano (37′ st Contessa), De Risio (37′ st Bulevardi), Greco, Viteritti; Bruschi (22′ st Sylla), Grandolfo (22’st Battocchio). A disposizione: Albertazzi, Pace, Pellegrini, Valenti, Virgilio, Scipioni, Calvano, Yeboah, Cellamare. All: Colombo

LATINA(3-5-2): Zacchi, Vona, Berman (22′ st Riccardi), Marenco; Crecco, Gatto (41′ st Ciko), Petermann, Di Livio (32′ st Saccani), Ekuban, Zuppel. A disposizione: Pannozzo, Basti, Ercolano, Ndoj, Motolese, Segat, De Marchi, Polletta, Scravaglieri. All: Boscaglia

ARBITRO: Ursini di Pescara

ASSISTENTI: Palla di Catania, Linari di Firenze

QUARTO UFFICIALE: Tierno di Sala Consilina

AMMONITI: Improta (L), Greco (M)

ESPULSI: Bizzotto (M), Anaclerio (M)

RECUPERI: 3′ pt, 5′ st

NOTE: angoli 7-2

