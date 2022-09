“Ancora una volta, abbiamo incassato due gol su palla inattiva. Queste disattenzioni cominciano a diventare un problema perché perdiamo le partite – commenta Giuseppe Laterza, allenatore del Monopoli, dopo il ko con la Juve Stabia, il secondo consecutivo lontano dal Veneziani -. Però, dobbiamo essere anche più lucidi e cattivi sotto porta perché mettiamo tanti palloni in mezzo, ma non riusciamo a segnare. Le assenze? Sapevamo di non poter contare su alcuni calciatori, ma i sostituti sono stati all’altezza. Ripeto, dobbiamo lavorare molto sulle palle inattive perché quando giochi con squadre come la Juve Stabia, brave a chiudere gli spazi, poi non riesci a recuperarle.