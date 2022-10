Peppe Laterza continua a perdere pezzi. Alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Simone Simeri. L’attaccante del Monopoli dovrà restare lontano dai campi di gioco per oltre un mese, a causa di una frattura della “testa del 5° metacarpo della mano destra. L’ex Bari manterrà immobilizzazione per 15 giorni e successivamente inizierà la fase riabilitativa e di recupero che durerà per ulteriori 20 giorni”, così il club biancoverde in una nota. (Foto SS Monopoli)