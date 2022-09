“Il Cerignola ha dimostrato di essere una signora squadra, ben costruita. A parte la sconfitta alla prima giornata, ha fatto solo belle figure, soprattutto nella sfida con il Catanzaro. Il Monopoli non ha difficoltà in trasferta, deve solo essere concentrata sulle palle inattive e nei duelli. Anche in attacco dobbiamo essere più lucidi e concreti. Quando si commettono degli errori non bisogna perdere certezze, ma lavorare sulle lacune per colmarle”. È l’analisi di Giuseppe Laterza, tecnico del Monopoli, in vista della sfida con il Cerignola.