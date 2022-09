“La S.S. Monopoli 1966 si dissocia dagli atti di violenza avvenuti sia all’esterno che all’interno dello stadio “Veneziani” in occasione della partita Monopoli-Taranto, causando un serio pericolo per l’incolumità pubblica”. Lo scrive il club biancoverde in una nota dopo le decisioni del giudice sportivo, che ha comminato una multa di 5.000 euro più la diffida.

”La Società condanna fermamente gli atti di violenza causati da questi pseudo tifosi che nulla hanno a che vedere con i principi di lealtà e fair play che da sempre contraddistinguono questo club”. Si legge ancora nella nota, in cui si sottolinea “l’importanza del sostegno e della vicinanza della propria tifoseria, la Società auspica un comportamento civile e responsabile da parte della stessa, lontano da ogni forma di deprecabile violenza; qualora dovessero accadere ulteriori episodi di simile gravità, la proprietà si riserverà di adottare decisioni drastiche sul futuro del club”.