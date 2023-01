MONOPOLI – Primo sorriso dell’anno per il Monopoli. Sorriso che arriva contro la Juve Stabia, al termine di una gara condotta con ordine ed intensità. Finisce 1-0 il posticipo del Veneziani della 23^ giornata del girone C di Serie C.

Formazioni: Pancaro opta per il 4-2-3-1, rispetto ad Avellino le novità dal 1′ sono Hamilili e Falbo al posto di De Risio e Drudi. Campani di Colucci col 4-3-3. Gara equilibrata, poche tuttavia le occasioni degne di nota. Per i biancoverdi il primo squillo arriva al 10′. Calcio d’angolo, traversone e palla respinta da Barosi, quindi conclusione potente sul primo palo di Starita, ma il portiere stabiese risponde presente. Ci prova anche Manzari dai 25 metri, conclusione alta sopra la traversa. Tentativo interessante per gli ospiti al 44′: Scaccabarozzi riceve da sinistra un buon pallone da Altobelli, entra in area e punta un avversario, ma il suo tentativo termina a lato.

La ripresa parte bene per il Monopoli, che al 59′ passa in vantaggio. Calcio d’angolo, traversone in area di Viteritti su appoggio di Manzari, va di testa Mulé, prima respinta e nuovo tentativo ravvicinato del numero 13 biancoverde che di potenza e giustezza non sbaglia davanti a Barosi per l’1-0. Possibilità per il raddoppio al 70′: perde palla la Juve Stabia, recupero pugliese e contropiede con Manzari che avanza palla al piede e serve Piccini, quindi tiro a giro che però non inquadra lo specchio della porta. Ci prova anche Giannotti al 77′, fuori misura. Pericolo anche da parte della Juve Stabia all’84’: dalla distanza diagonale rasoterra di Silipo, palla a lato non di molto. Ultima emozione di una gara che premia i biancoverdi: arriva così la prima vittoria del 2023: 30 punti all’attivo, zona playoff e +4 sui playout.

MONOPOLI-JUVE STABIA 1-0

Marcatori: 59′ Mulé (M)

Monopoli (4-2–3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Falbo (62’ Radicchio); Hamlili, Vassallo (76’ Bussaglia); Manzari (85’ De Santis), Rolando (46’ Piccinni); Giannotti; Starita (62’ Fella). A disposizione: Avogadri, Cristallo, Piarulli, Corti. All: Pancaro

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Peluso (84’ Gerbo), Cinaglia, Caldore, Mignanelli; Altobelli, Berardocco (74’ Maselli), Scaccabarozzi (74’ Pandolfi); D’Agostino (74’ Silipo), Zigoni, Ricci (84’ Guarracino). A disposizione: Maresca, Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Gerbo, Guarracino, Picardi, Vimercati, Maggioni All: Colucci

Arbitro: Turrini di Firenze

Ammoniti: Falbo (M), Peluso e Berardocco (J)

Note: spettatori 1427. Recuperi: 1’pt; 4’st.

