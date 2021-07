Monopoli | Incidente, muore centauro tarantino sulla SP 146

Tragedia della strada nella mattinata di sabato 10 luglio lungo la Strada Provinciale 146 che collega Monopoli alla Selva di Fasano all’altezza dello svincolo per contrada Santa Lucia.: ha perso la vita un centauro 27enne di Taranto, Nicolò Santamaria.

Resta da stabilire con esattezza quanto avvenuto: coinvolte tre auto e due moto. Il motociclista poi deceduto si sarebbe scontrato con una Porsche condotta da un monopolitano, impegnata in una manovra di svolta per imboccare la Strada Santa Lucia ai Monti in direzione Castellana: la moto avrebbe impattato violentemente contro la parte posteriore del veicolo che a sua volta sarebbe entrato in collisione con un’Audi con a bordo comitiva di baresi, una Ford con turisti napoletani e un’altra moto guidata da professionista tarantino amico del 27enne. L’arrivo dei soccorsi, purtroppo, non è servito: il centauro, in condizioni gravissime, è morto al “San Giacomo” di Monopoli per le gravi lesioni interne riportate.

Contuso l’altro motociclista, illesi i passeggeri delle altre vetture. La Polizia Locale di Monopoli ha cominciato l’indagine sull’episodio: tutti i mezzi sono stati posti sotto sequestro.