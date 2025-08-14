Monopoli, in arrivo Oyewale dal Giugliano

Innesto sulla corsia di sinistra per il Monopoli. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club biancoverde sarebbe vicinissimo a Sulaiman Oyewale, terzino mancino proveniente dal Giugliano. Classe 2000, Oyewale è cresciuto nel settore giovanile del Torino, per poi approdare al Castrovillari, al Chieri, al Savoia, al Picerno e, infine, proprio al Giugliano. Con la maglia dei campani, il nigeriano ha totalizzato 29 presenze e 1 gol nella scorsa stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author