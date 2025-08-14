14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Monopoli, in arrivo Oyewale dal Giugliano

Lorenzo Ruggieri 14 Agosto 2025
centered image

Innesto sulla corsia di sinistra per il Monopoli. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club biancoverde sarebbe vicinissimo a Sulaiman Oyewale, terzino mancino proveniente dal Giugliano. Classe 2000, Oyewale è cresciuto nel settore giovanile del Torino, per poi approdare al Castrovillari, al Chieri, al Savoia, al Picerno e, infine, proprio al Giugliano. Con la maglia dei campani, il nigeriano ha totalizzato 29 presenze e 1 gol nella scorsa stagione.

