Monopoli, in arrivo Oyewale dal Giugliano

Innesto sulla corsia di sinistra per il Monopoli. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club biancoverde sarebbe vicinissimo a Sulaiman Oyewale, terzino mancino proveniente dal Giugliano. Classe 2000, Oyewale è cresciuto nel settore giovanile del Torino, per poi approdare al Castrovillari, al Chieri, al Savoia, al Picerno e, infine, proprio al Giugliano. Con la maglia dei campani, il nigeriano ha totalizzato 29 presenze e 1 gol nella scorsa stagione.
potrebbe interessarti anche
Casarano, Antinucci verso il prestito al Real Aversa
Bari, assegnati i numeri di maglia: Gytkjær prende la ‘9’
SS Taranto, la Juniores si raduna lunedì 18 agosto al “Vivere Solidale”
Altamura, sfuma l’obiettivo Borello: l’attaccante firmerà con il Giugliano
Matera CdS, ora il mercato: si punta su due difensori esperti
L’Hellas Laterza rinuncia al campionato di Prima Categoria