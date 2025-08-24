Monopoli, Imputato: “Contento per il gol, il gruppo mi ha aiutato a integrarmi”

Esordio in campionato con gol per Antonio Imputato, centrocampista del Monopoli. L’ex Fidelis Andria, infatti, ha permesso alla sua squadra di ottenere un punto nel match contro il Cosenza: “Sono molto contento per il gol e per l’esordio”, ha dichiarato Imputato ai microfoni di Antenna Sud: “La mia rete è stata costruita da tutti, lavoriamo in settimana sotto questi aspetti e il merito è del collettivo. Mi adatto a tutto ciò che chiede il mister, cerco di dare il massimo per aiutare la squadra. Il gruppo mi ha aiutato moltissimo a integrarmi. Siamo rimasti amareggiati per il risultato ma siamo contenti per non aver mollato dopo il colpo subìto. Da domani torneremo a lavorare con la testa rivolta a domenica prossima”.
