Monopoli, Imputato: “Contento per il gol, il gruppo mi ha aiutato a integrarmi”

Lorenzo Ruggieri 24 Agosto 2025
Esordio in campionato con gol per Antonio Imputato, centrocampista del Monopoli. L’ex Fidelis Andria, infatti, ha permesso alla sua squadra di ottenere un punto nel match contro il Cosenza: “Sono molto contento per il gol e per l’esordio”, ha dichiarato Imputato ai microfoni di Antenna Sud: “La mia rete è stata costruita da tutti, lavoriamo in settimana sotto questi aspetti e il merito è del collettivo. Mi adatto a tutto ciò che chiede il mister, cerco di dare il massimo per aiutare la squadra. Il gruppo mi ha aiutato moltissimo a integrarmi. Siamo rimasti amareggiati per il risultato ma siamo contenti per non aver mollato dopo il colpo subìto. Da domani torneremo a lavorare con la testa rivolta a domenica prossima”.

