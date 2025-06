Monopoli, il punto sulle prime trattative di mercato in entrata

Tante potenziali piste da percorrere, ancora niente di troppo concreto da registrare: intorno al Monopoli che verrà, quello che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie C, persiste ancora un inevitabile alone di mistero. In attesa che il calciomercato apra ufficialmente i suoi battenti, il direttore sportivo Marcello Chiricallo continua a lavorare sotto traccia per stringere i primi accordi con quelli che dovranno essere gli innesti portati in consegna dalla sessione estiva, seppur nella piena consapevolezza che la base di partenza da cui si ricomincerà è tutto tranne che da scartare, considerando il terzo posto conquistato al termine della scorsa regular season.

L’attenzione massima è rivolta sul reparto arretrato, il vero punto di forza delle squadre allenate da mister Colombo: il nome più attenzionato, in questo senso, continua a essere quello di Matteo Arena, destinato di fatto a rimanere svincolato dopo la non iscrizione al prossimo campionato della Spal. Si insiste per arrivare a lui, ma i profili che piacciono sono diversi. Tra questi anche quello di Emmanuele Salines che avrebbe chiesto la cessione al Foggia, club di cui è stato capitano nell’ultima annata sportiva: il difensore poteva approdare in biancoverde già nello scorso mercato di gennaio, ma all’epoca non se ne fece nulla, chissà se questa volta l’interesse del Gabbiano possa portare a un esito differente.

Discorso diverso per porta e attacco: tra i pali il prescelto dovrebbe essere Edoardo Piana, classe 2003 di proprietà dell’Udinese, già alcuni anni fa vicinissimo al Monopoli. In avanti, invece, il grande sogno è Pierluca Luciani, retrocesso con il Messina, ma reduce da un grande campionato; sulle sue tracce, però, diversi club ambiziosi, persino di categoria superiore. Infine il centrocampo, lì dove sarebbero state richieste informazioni all’Avellino per Michele Rocca, 23 presenze nell’ultimo Girone C di Serie C vinto con gli irpini. Nessuna trattativa per ora, più in là si vedrà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author