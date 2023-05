MONOPOLI – E’ tempo di programmazione in casa Monopoli. Dopo il passo indietro di Onofrio Lopez e dopo l’addio al calcio di Marco Piccinni ora bisogna pensare a riempire i tasselli.

Aumentano i corteggiatori del direttore Alfio Pelliccioni entrato nel mirino del Mantova. Dopo la retrocessione in D il presidente Piccoli affiderebbe il progetto per risalire immediatamente in C oppure per gestire la squadra in Lega Pro in caso di ripescaggio.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp