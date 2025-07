Monopoli, il capitano dell’Arzignano per la mediana: preso Lorenzo Bordo

Il Monopoli si regala un rinforzo a centrocampo. Dall’Arzignano arriva Lorenzo Bordo, classe 1996. Più di 170 partite in Serie C tra campionato e playoff, Bordo è stato acquistato a titolo definitivo dalla società veneta, con cui aveva un contratto fino al 2026 e ha firmato con i biancoverdi fino al 30 giugno 2027. Per lui è un ritorno nel girone C, dov’è stato compagno di Mirko Miceli alla Turris.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author