MONOPOLI – I soliti dubbi per mister Colombo, chiamato a raggiungere il quinto risultato utile consecutivo nel derby contro il Taranto di mister Laterza. Una gara speciale per il tecnico dei rossoblù, nato a pochi km dalla città adriatica, un match in cui far punti per continuare a stare nelle primissime posizioni per i biancoverdi, alle prese con i soliti problemi di formazione. Le grane, come al solito, riguardano gli under, con Arena che è rientrato in gruppo ma non è ancora al top della condizione, Morrone e Novella che non hanno svolto tutti gli allenamenti in programma e D’Agostino che se impiegato toglie inevitabilmente il posto ad un senior come Grandolfo che potrebbe tornare utile in gare come questa.

Nel caso rientrasse Arena il sacrificato in difesa sarebbe Michele Fornasier, che al momento nonostante un’esperienza infinita offre meno garanzie rispetto a Bizzotto e Mercadante. A centrocampo Morrone potrebbe stringere i denti ma non è detto che sia nelle condizioni per fare una partita intera. In rampa di lancio Novella, che ha smaltito il torcicollo e anche Langella, che ogni settimana acquista sempre più fiducia. Potrebbe toccare a lui, con Vassallo che tornerebbe a fare il play e Piccinni nel ruolo di mezzala sinistra. In attacco il partner ideale di Starita è Grandolfo ma causa minutaggio D’Agostino avrà le sue chances. Agli ultimi allenamenti il compito di sciogliere i dilemmi.