Monopoli: Hamlili, ‘Archiviamo subito gara di Viterbo’

( Di Lorenzo Ruggieri ) La sconfitta con la Viterbese ha segnato una brusca frenata nel cammino del Monopoli di Giuseppe Pancaro. Con questo risultato, i biancoverdi sono scivolati all’ottavo posto, insieme ad Avellino e Juve Stabia. Il centrocampista Zaccaria Hamlili ha commentato così la gara del Rocchi: “Sicuramente il terreno di gioco non ci ha favoriti”, ha ammesso l’ex Bari: “Per il nostro modo di giocare non è stato d’aiuto, ma dobbiamo adattarci perché ne troveremo altri di campi così. Abbiamo commesso degli errori per disattenzione peccando in concentrazione. Dispiace per il risultato, dobbiamo archiviare subito la sconfitta e andare avanti”.

Hamlili ha già messo nel mirino l’insidiosa sfida contro la Turris: “Abbiamo analizzato la gara di domenica e siamo già concentrati sul prossimo match”, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa settimanale: “Sarà una sfida difficile come sempre e servirà riproporre quanto provato in settimana. Non ci poniamo obiettivi a lungo termine ma dobbiamo pensare partita dopo partita. La mia stagione? Lo scorso anno sono stato condizionato dagli infortuni, ora sto bene e sono a disposizione del tecnico e della squadra. Tuttavia, voglio sempre migliorare, indipendentemente dal sistema di gioco adottato dal mister”.

