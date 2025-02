Monopoli, Grandolfo e Battocchio: ‘Un pari sarebbe stato più giusto’

Una partita combattuta, giocata con l’idea di portare a casa i tre punti, ma alla fine è arrivata una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. “Abbiamo dato tutto per conquistare la vittoria, ma questo campionato è davvero equilibrato: molte squadre perderanno punti perché ci sono formazioni di alto livello come il Catania, che a inizio stagione sembrava la favorita per il titolo”, ha dichiarato Francesco Grandolfo, attaccante del Monopoli, dopo la gara con il Catania.

L’analisi di Cristian Battocchio evidenzia il merito degli avversari: “Ci sta di perdere con il Catania, ha bloccato il nostro gioco. Nel secondo tempo, con i cambi, abbiamo trovato più spazi e siamo riusciti a pareggiare, ma un nostro errore in uscita ha portato al calcio d’angolo da cui è nato il loro gol decisivo”.

Un risultato che lascia qualche rimpianto: “Forse avremmo meritato di più, un pareggio sarebbe stato giusto, ora dobbiamo rialzare la testa e pensare alla prossima partita”, concludono Grandolfo e Battocchio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author