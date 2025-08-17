Monopoli, giostraio moldavo accoltellato all’addome: si indaga

MONOPOLI – Sarebbe stato accoltellato per futili motivi il giostraio moldavo 32enne arrivato al San Giacomo di Monopoli nella tra sabato e domenica con una ferita da arma da taglio. L’aggressore sarebbe scappato via dopo averlo colpito. Sul posto, in via Puccini, zona adibita a Luna Park, il personale del 118 che ha subito allertato le forze dell’ordine arrivati dopo il trasporto al pronto soccorso.

Fortunatamente l’uomo non versa il gravi condizioni: è stato subito operato nella notte e le sue condizioni sono stabili ma ai militati del Radiomobile di Monopoli ha confermato di non sapere chi lo abbia accoltellato e perché. I carabinieri ora stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’aggressore che pare abbia colpito per un uso improprio della giostra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author