Monopoli-Foggia: Si celebra la ‘Gionata mondiale della gentilezza’

Nella gara tra Monopoli e Foggia, come in tutte quelle della Lega Pro, sarà anche celebrata la “Giornata Mondiale della Gentilezza” con ‘messaggi gentili’ in tribuna tra i club e in campo tramite Led Display. Sempre al “Veneziani” di Monopoli, domenica 13 novembre alle 12, ci sarà la benedizione di un quadro del Beato Carlo Acutis ed è prevista un’altra tappa della raccolta firme ‘No al cibo sintetico’, promossa da Coldiretti Puglia e Fondazione Campagna Amica Puglia.