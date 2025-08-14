Monopoli, finisce a reti bianche l’allenamento congiunto con il Noicattaro

Nessun gol nell’allenamento congiunto tra Monopoli e Noicattaro. La formazione biancoverde e quella rossonera chiudono 0-0 al termine dei 75′ giocati (non si è andati oltre in vista della gara di Coppa Italia di Serie C di domenica con il Cosenza). Per la squadra di Colombo, che ha schierato Piana tra i pali, una retroguardia a tre con Piccinini, Miceli e Ronco, esterni Imputato e Valenti, Bordo in regia affiancato da Greco e Falzerano e in avanti Longo e Tirelli da segnalare un rigore sbagliato (parato da Colagrande) proprio da quest’ultimo nel primo tempo.

