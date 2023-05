Monopoli: Ferrari, ‘Col Latina per vincere a ogni costo’

(Di Lorenzo Ruggieri) Indisponibili: “Santaniello ha accusato un problema durante un’amichevole e non sarà disponibile. Il resto del gruppo è a disposizione e valuteremo dopo la rifinitura”.

Formazione: “A ogni allenatore fa piacere avere più soluzioni. Ho già in mente la squadra che scenderà in campo, ma chi subentrerà a gara in corso potrebbe decidere l’incontro. I ragazzi sanno quanta fiducia ho nei loro confronti, sono convinto che risponderanno alla grande”.

Latina: “Abbiamo già affrontato i nerazzurri e, sebbene le gare di playoff siano particolari, mi aspetto una gara simile a quelle già disputate. Sarà un incontro da vincere a ogni costo, senza pensare al doppio risultato a favore. Scenderemo in campo per ottenere l’intera posta in palio con la stessa mentalità mostrata negli ultimi incontri”.

Futuro: “Sono stato chiamato dopo l’esonero di Pancaro e sto dando il massimo. So bene che potrebbe essere l’ultima gara per me, ma non rappresenta il mio problema principale. Sono concentrato sul Latina, passare il turno rappresenterebbe un risultato positivo per tutto l’ambiente. Ci sarà tempo per parlare del futuro”.

Tifosi: “Mi auguro si presenti allo stadio più gente possibile poiché potrebbe rappresentare un’arma in più. È stata una stagione particolare ma dobbiamo buttare il passato alle spalle e pensare solo alla gara col Latina. Ci serve il contributo dei tifosi e penso che i ragazzi lo abbiano meritato”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp