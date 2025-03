Monopoli, Fazio entra a far parte dello staff tecnico

Inizia un nuovo capitolo nella carriera di Pasquale Fazio. Dopo aver dato l’addio al calcio giocato nei giorni scorsi, l’ormai ex difensore entra a far parte dello staff tecnico dei biancoverdi. Come annunciato dalla compagine pugliese, infatti, Fazio ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico di Alberto Colombo. Questo il comunicato ufficiale del Monopoli:

“La SS Monopoli 1966 comunica l’inserimento nei quadri tecnici di Pasquale Daniele Fazio.

Per l’ex difensore centrale siciliano, dopo 20 presenze in biancoverde a partire dalla stagione 2023/2024, quindi, ufficiale il passaggio a collaboratore tecnico nello staff di mister Alberto Colombo.

La società ringrazia Fazio per quanto fatto da calciatore con la maglia del Gabbiano, si complimenta per una carriera da quasi 500 partite tra i pro e gli augura un futuro da tecnico all’altezza delle proprie aspettative”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author